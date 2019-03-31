"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

31 مارس 2019 - 09:50 ص

قرر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.



