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في الصين

13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن

عرب وعالم

انفجار مصنع للحديد والصلب بفرنسا
انفجار مصنع للحديد والصلب بفرنسا

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت إدارة مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو شرق الصين عن وقوع سبعة قتلى وإصابة خمسة آخرين، اليوم الأحد، جراء حريق وانفجار بمصنع لسباكة المعادن، ووقع الحادث صباح اليوم الأحد في حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وتفيد التقارير بأن النيران اشتعلت في المصنع ما أدى إلى انفجار الحاوية التي تم تخزين خردة المعادن فيها. ونتيجة لذلك، توفي سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.
ويجرى التحقيق من قبل السلطات في أسباب الحادث، ويقع المصنع في منطقة صناعية تبعد 50 كيلو مترا غرب شنغهاي.

كما تعتبر الانفجارات في المصانع الصينية أمرا معتادا نظرا للتراخي في تطبيق قوانين السلامة.

فى وقت سابق نقلت وسائل الإعلام، عن انفجار وقع فى مصنع الكيماويات فى مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، والذى أسفر عن مقتل 78 شخصا، وحدث ذلك في 21 مارس .
وكان الانفجار قويا لدرجة أن وكالة رصد الزلازل الصينية سجلت زلزالا بلغت قوته 2.2 درجة.

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