  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

ارشيف

رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

غدة والي

"التضامن " تزف بشري سارة للسيدات

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: سنأسف على علاقتنا مع إسرائيل

بسمة وحمزاوي

طلاق الفنانة "بسمة" من عمرو حمزاوي

العندليب

بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب

صلاح

"صلاح" في مهمة استعادة الصدارة الليلة

"الصحفيين": جلسات الحوار المجتمعي تاريخية

آخر الأخبار

الصحفيين
الصحفيين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

#

داعية سلفي: أين رموزنا من جلسات تعديل الدستور؟

#

«كرم جبر» يحذر من أخطاء ما قبل ثورة يناير

#

استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية

البرلمان

الرئيس

التعديلات الدستورية

وصفت جبهة شباب الصحفيين  ختام جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والتي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وإدارتها بكل اقتدار وحرفية ووطنية خالصة ومخلصة للبلاد، برئاسة على عبد العال رئيس مجلس النواب باللحظات التاريخية الفارقة في عمر الوطن و سوف يسجلها التاريخ الحديث بحروف من نور.

وأكدت  الجبهة على إن رئيس مجلس النواب احتضن واستمع إلى كل الآراء من مختلف فئات المجتمع بشفافية ووضوح وصراحة والكلمة الأخيرة الآن أصبحت في ملعب الشعب المصري العظيم.

و قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية أن المصريين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية وتحتاج إلى تكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل  استكمال مسيرة البناء والتنمية، أضاف طوالة إن خروج الشعب المصري العظيم بالملايين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وأن نقول" نعم" سوف تكون ضربة قوية وموجعة للعملاء والخونة والمتآمرين على البلاد داخليا وخارجيا، وستزلزل أعضاء الجماعة المحظورة.

و أشار رئيس الجبهة إلى إن كلمة "نعم" لتعديل الدستور ستقضي على جماعة الدم والخراب وتفتح طاقات جديدة من النور للشباب وتعزز قيم الحق والخير والجمال وتعكس بكل صدق وإخلاص حرص المصريين في الحفاظ على الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت في كافة المجالات ولم تحدث منذ 100سنة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد
» تعليق ناري لـ سيد عبدالحفيظ على مباراة القمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب