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احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة

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كوب شاي
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متابعات - أمينة عبد العال

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حذرت أبحاث ودراسات من أن شرب كوب الشاي قد يكون قاتلا ووصفته الجمعية أمريكية بـ" العادة القاتلة"، لقدرته علي إصابة الإنسان بالسرطان.

ونشرت قناة "سيتزين" تقريرا حول التقرير الذي أصدرته "جمعية السرطان الأمريكية، والذي حذرت فيه من تناول شرب الشاي المغلي الساخن.

وقالت الجمعية إن شرب الشاي المغلي الساخن يزيد من احتمال الإصابة بأحد أنواع السرطان.

ونقلت الجمعية عن باحثيها قولهم إن تناول 700 ميلليمتر من الشاي الساخن، لدرجة تزيد عن 60 درجة مئوية يوميا، يزيد من نسب الإصابة بسرطان المريء بنحو 90%.

وطالب الباحثون من يفضلون تناول المشروبات الساخنة جدا بشكل عام، انتظارها لأن تبرد قليلا، وبالأخص الشاي.

وقال فارهاد إسلام، المشرف على الدراسة، من الضروري ترك الشاي حتى تنخفض درجة حرارته قليلا قبل شربه.

وتابع "كما ينصح بإضافة الحليب البارد إليه في حال عدم القدرة على الانتظار، للحد من احتمالات الإصابة بسرطان المريء".


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