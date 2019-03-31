حاملة زوجها: "كل اللي وعدني بحاجة معملهاش"

روت السيدة هبة السيد رجب، والمعروفة بـ"حاملة زوجها"، كواليس جديدة عن مرض زوجها، قائلة: "إن زوجها مصاب بالفشل الكلوي، وكان يرفض أن تحمله من كثرة الألم، ولكنه لم يستطع السير بسبب هشاشة العظام".
وأضافت "رجب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون إي" الفضائية: "ربنا بيساعدني، و طول ما فيا صحة هشيله فوق رأسي"، معقبة :"كل اللي وعدني بحاجة معملهاش ولسه بحمل زوجي علي ظهري".
وأكدت أنها "تحمله بحب" حيث تزوجته منذ عام 2004، وهو أصيب بالمرض منذ سبع سنوات، مؤكدة أنها تعمل وتجمع كرتون وبلاستيك من الشارع، وبعد انتشار الصور، عرضت عليها إحدى الجمعيات فتح محل منظفات لها، ولكن للأسف احترق منذ بضعة أشهر.