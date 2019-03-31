الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"الموج الأزرق"

31 مارس 2019 - 10:21 ص

يستأنف فريق الزمالك، تدريباته اليوم على ملعبه استعدادًا للقاء سموحة الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة السويسري "جروس"، ملف لقاء القمة 117 والتركيز على المباراة المقبلة، خاصة أن مشوار الدورى ما زال طويلًا ولم يحسم بعد.

من جانبه يعقد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة جلسة مع اللاعبين لحثهم على بذل الكثير من الجهد فيما تبقى من مشوار الدورى، خاصة أن لقب الدورى لم يحسم بعد وجميع اللقاءات المقبلة بمثابة لقاءات كئوس.

وشدد أمير على أن الإدارة ستوفر كل طلبات اللاعبين لحصد جميع الألقاب فى البطولات التى يشارك فيها الفريق.