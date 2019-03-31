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غزة تطلق 5 صواريخ صوب إسرائيل والاحتلال يرد

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صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي
صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي

وكالات- الدويني فولي

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حماس

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صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 5 صواريخ أطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من دون أن تسفر عن إصابات وأنّ دباباته ردّت بقصف مواقع عسكرية لحركة حماس في القطاع. 

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر إنّ "خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل"، ليعود ويعلن في تغريدة ثانية أنّه "ردّاً على الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت دبابات الجيش عدداً من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأتى هذا التصعيد بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى لبدء "مسيرات العودة".


وتزامنت الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.


وكان الجيش الإسرائيلي حشد عشرات المدرعات على طول الحدود، ووضع عشرات القناصة على أهبة الاستعداد، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي شاهد المدفعية والدبابات شرق غزة.

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