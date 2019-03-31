» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

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طفل

النيل

الجيزة

الفيوم

جريمة قتل

جريمة قتل كشفت سلسلة من جرائم تعبر عما وصل إليه من البعض من التحجر والقسوة وافتقاد الإنسانية، لتسقط الستار عن الجناة وتدفع بهم إلى ساحات القضاء حيث القصاص والعدالة.

جريمة دارت أحداثها بين محافظتي الفيوم والجيزة، وانتهت بقتل طفل لم يتجاوز الـ5 سنوات، على يد زوج أمه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلايلة التابعة لجزيرة محمد بالوراق، ووضع جثته داخل جوال مع الزبالة وإلقائها في النيل من فوق كوبري الساحل، لتقود إلى جريمة أخرى اقترفتها الأم  وهي "الجمع بين زوجين".

"الوطن" انتقلت إلى مكان الواقعة وبالتحديد العقار رقم 26 فى الخلايلة بالوراق، ورصدت تفاصيل الجريمة، والتقت عددا من الجيران الذين كشفوا عن الجريمة.

وقالت "زينب علي" 29 سنة، ربة منزل، إحدى جيران المتهمين: "إحنا سمعنا صوت صرخات الطفل أحمد، عدة ساعات وبعدها توقف عن البكاء، حاولنا نشوف إيه الحكاية ولكن أمه مكنتش موجودة وكان جوز أمه كان بيضرب فيه ويعذبه، ولما جت مفيش نص ساعة ولقينا الاتنين خارجين ومعاهم شوال وأحمد مش موجود، شكنا في الموضوع.. إحنا عارفين أحمد كان يلعب مع العيال في الشارع".


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