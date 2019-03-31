» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"

أطلقت وزارة الداخلية، مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" بـ626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

واتخذت وزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، استهلتها بقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى، والاتفاق على إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية، وطرحها بـ626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية (كارفور وكازيون وخير زمان وأولاد رجب وراية واسبنسي والفرجاني والمحلاوي وهايبر وأوسكار) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط ما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين، على أن يبدأ انطلاق المبادرة اعتباراً من الإثنين الأول من أبريل.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.