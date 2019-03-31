» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة

31 مارس 2019 - 07:08 م

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، الأحد، إن إسرائيل سمحت بزيادة مسافة الصيد في مياه القطاع من 6 أميال حتى 15 ميلًا، اعتبارًا من الإثنين.

وأوضح "عياش"، أن مسافة الصيد المسموح بها تختلف من منطقة لأخرى في القطاع؛ إذ من المقرر أن تقتصر على 6 أميال شمالي غزة، وتزيد إلى 12 ميلًا في المنطقة الوسطى، وصولًا إلى 15 ميلًا في الجنوب، وفق وكالة لأناضول.

يشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحركات مصرية لتثبيت تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ عدة شهور، تجري وفود مصرية زيارات متكررة لغزة والضفة الغربية وإسرائيل، للوصول إلى تهدئة في القطاع ومصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وتسيطر حماس على القطاع منذ عام 2007، وتفرض تل أبيب حصارًا خانقًا عليه منذ ذلك الحين؛ ما تسبب بمأساة إنسانية لنحو مليوني فلسطيني، فاقمتها إجراءات اتخذتها السلطة في رام الله بقيادة فتح، في إطار خلافات سياسية حادة.