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رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

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أكد كريستيانو رونالدو، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، أنه لا يوجد عدد كبير من اللاعبين يستطيع الحفاظ على مستواه أكثر من عشر سنوات.

وقال "رونالدو" في تصريحات صحفية: "من يستطيع اللعب بنفس المستوى لأكثر من عشر سنوات من الممكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، دعنا نقول إنهم لاعبين فقط ميسي وأنا".

وأتم تصريحاته: «من الصعب على اللاعبين الحاليين أن يستمروا بنفس العطاء على مدار تلك الفترة الطويلة كما فعلنا أنا وميسي هذا الأمر».


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