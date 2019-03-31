» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

أمير سعد
أكد كريستيانو رونالدو، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، أنه لا يوجد عدد كبير من اللاعبين يستطيع الحفاظ على مستواه أكثر من عشر سنوات.
وقال "رونالدو" في تصريحات صحفية: "من يستطيع اللعب بنفس المستوى لأكثر من عشر سنوات من الممكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، دعنا نقول إنهم لاعبين فقط ميسي وأنا".
وأتم تصريحاته: «من الصعب على اللاعبين الحاليين أن يستمروا بنفس العطاء على مدار تلك الفترة الطويلة كما فعلنا أنا وميسي هذا الأمر».
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