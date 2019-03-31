» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

31 مارس 2019 - 07:11 م

أكد كريستيانو رونالدو، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، أنه لا يوجد عدد كبير من اللاعبين يستطيع الحفاظ على مستواه أكثر من عشر سنوات.

وقال "رونالدو" في تصريحات صحفية: "من يستطيع اللعب بنفس المستوى لأكثر من عشر سنوات من الممكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، دعنا نقول إنهم لاعبين فقط ميسي وأنا".

وأتم تصريحاته: «من الصعب على اللاعبين الحاليين أن يستمروا بنفس العطاء على مدار تلك الفترة الطويلة كما فعلنا أنا وميسي هذا الأمر».