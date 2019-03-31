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بالتفاصيل..

مناظرة بين الطبيب المزيف وإحدى ضحاياه

قضايا وحوادث

طبيب
طبيب

أحمد سالم

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الطبيب المزيف

أجرى مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة، تحت إشراف خالد عابدين رئيس النيابة، مناظرة بين المتهم مصطفى الرفاعى إبراهيم توفيق الطبيب المزيف بمركز المحلة، الحاصل على ثانوية عامة، والذي انتحل صفة طبيب وقام بإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات أبو العزم وأبو زيد والرواد والصفوة والربيع، مع إحدى ضحاياه وتدعى"فاطمة"، بعد أن قام بإجراء عملية استئصال "الغدة" لها.

وكشف المتهم أمام النيابة العامة عن أنه يعمل سمسار ويقوم بإحضار الحالات ويتجه بها إلى الأطباء، لإجراء العمليات مقابل حصوله على نسبة سمسرة، نافيًا قيام بإجراء أى عمليات جراحية أو مناظير لأى مريض.

وسألت المريضة المتهم: "أنت متعرفنيش يا دكتور مصطفى" ورد عليها المتهم: "لا أنا معرفكيش" وأجابت الضحية: "لا أنت إللى كاشف عليا ودخلتنى غرفة العمليات بإيدك وعملت لى عملية استئصال الغدة.

وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تم إجراء عملية جراحية لها من عدمه.

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