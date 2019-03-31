بالفيديو.. قطع أثرية حصيلة مضبوطات مع مزارع

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى من خلال تأمين المناطق الأثرية، والعمل على ضبط متجرى حائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أسبوع عن ضبط 2519 قضية حفر وتنقيب وحيازة قطع أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

وفى سياق متصل، أكدت تحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، بحيازة مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، تم إستهدافه وضبطه بمسكنه.. وبحوزته (عدد 79 قطعة يشتبه في آثريتها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية من منطقة آثار المنيا أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاهد الفيديو..





