«بوتفليقة» يتمسك بالسلطة ويعين حكومة جديدة

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الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

خالد الشرقاوي - متابعات

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أفاد التليفزيون الجزائري الحكومي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين بعد التشاور مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي وطبقًا للمادة 93 من الدستور، حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تركيبة الحكومة الجديدة تتكون من 27 وزيرًا، 6 منهم أعضاء من الطاقم الحكومي السابق.

من جهتها، أفادت قناة "النهار" التليفزيونية الجزائرية بأن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء.

وأضافت أن رئاسة الجمهورية أبلغت عددًا كبيرًا من الوزراء بإنهاء مهامهم، فيما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة.

وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس الحالي بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.


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