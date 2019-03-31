بعد اتهامه بفعل فاضح..«المهن الموسيقية» تدافع عن محمد رمضان

31 مارس 2019 - 09:21 م

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن محمد رمضان حصل على تصريح لإقامة حفله الأخير في التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للاتحاد العام للنقابات الفنية تجيز لعضو نقابة التمثيليين أن يحصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لإحياء حفل غنائي.

وأوضح أن الفنان محمد رمضان ليس مطربًا، ولكنه مؤدى لـ«الشو الغنائي»، مشيرًا إلى أنه نفذ ميكس غنائي جمع فيه كل أغانيه، وقدمه بنفس الملابس التي ارتداها في أفلامه، وأن أغانيه خلال الحفل كانت في السياق الدرامي لأفلامه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد علي، أن محمد رمضان لم يقصد خلال غنائه أغنية «أنا الملك» في الحفل الذي أقامه بأنه «الملك» حقيقة من باب التفاخر بنفسه، ولكن وفقًا للسياق الدرامي.

وأكمل: محمد رمضان لم يقدم شيئًا جديدًا وسبقه الفنان الراحل أحمد زكي مثل "كابوريا" و"إستاكوزا" وخلع أيضًا ملابسه، والفنان الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم "الكيف".

وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية لا ترى أن محمد رمضان ارتكب خطأ خلال حفله الغنائي بالتجمع الخامس، مضيفا: "منحنا التصريح والجمهور عليه أن يحضر الحفل أو يمتنع عن الحضور؛ لأن الفنان ليس مغنيًا".

وأوضح أنه في حالة ارتكاب الفنان محمد رمضان أي خطأ في حفله الغنائي فإن نقابة المهن التمثيلية وحدها المنوطة بالتعامل معه.

وأكد أن نقابة الموسيقيين ليس لديها حق الضبطية القضائية لمنع أي مطرب من الغناء.

وكان أحد المحامين تقدم بإنذار لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، طالبه بالتحقيق في غناء الفنان محمد رمضان عاريًا في حفله الغنائي الأول يوم الجمعة الماضي.

وقال المحامي أيمن محفوظ -في إنذاره حمل رقم 10987 محضرين عابدين- إن محمد رمضان أغضب كل المصريين لصعوده على المسرح بسيارة فارهة والغناء عاريًا ورقصه بحركات إباحية في حفل غنائي أحياه قبل يومين.

وأضاف محفوظ أن نقابة الموسيقيين تحمل الضبطية القضائية ولم تحرك ساكنًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رمضان، عما اقترفه من جرائم جنائية وتأديبية ولم يتم محاسبته عليها مثل غيره.

وأوضح المحامي أن ما قام به رمضان من رقص عاري وإشارات إباحية يستحق عليها الجزاء التأديبي والجنائي طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري، بأن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأضاف الإنذار أن رمضان خدش الحياء العام والفعل الفاضح العلني من خلال إشارات وكذلك صعوده بسيارة فارهة بعد أن تباهى بملكيته للسيارات الفارهة مما أثار حفيظة أغلب الشباب في مصر.

وطالب محفوظ برد من نقابة الموسيقين والكشف عن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان والكشف عن التصريح له بالغناء وإقامة حفلات.