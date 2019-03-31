» حملات مرورية تحرر 253 ألف مخالفة

شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن ضبط 253 ألفًا و182 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 35 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.