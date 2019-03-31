أرطغرل" الرسالة المشفرة لأوروبا"

31 مارس 2019 - 09:32 م

"لست من المتابعين لمسلسل "قيامة أرطغرل" ولكن شدني تصريح من الرئيس الفنزويلي لا أعلم مدى صحته، يقول بأنه "قد يصبح مسلماً بسبب مسلسل أرطغرل"، مما دفعني لمشاهدة بعض الحلقات، غير أن تقارير تحدثت عن مبالغات درامية لقصة أرطغرل "والد عثمان مؤسس الحضارة العثمانية التي سادت في فترة زمنية ليست بالقليلة"، ولا أريد الخوض في تفاصيل، وقد لاحظت رسائل تود تركيا أن تلخصها في عدة مشاهد للداخل التركي والمحيط الأوروبي ولأصدقائها العرب أو من تبقى منهم.



الاهتمام الرسمي التركي بالمسلسل يجعلك توقن بأن الدولة تقف وراء مشاهد ولقطات وأحداث في قلب المسلسل، فرئيس الدولة بنفسه قام بزيارة لأكثر من مرة بالإضافة لعدد من المسؤولين ويبدو أن إدارة المسلسل بالفعل تخضع بعض المشاهد والجمل القصيرة للتدخلات الرسمية، كبقية المسلسلات التاريخية التي يتم بيعها في العالم العربي وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، ولكن يظل "أرطغرل" حالة خاصة.

• الرسالة الأولى: ترسلها تركيا في باقات مكررة من العبارات القصيرة داخل الحلقات لتجبر الجميع على استيعاب الفكرة سواء رفضوا أو قبلوا ذلك.



• الرسالة الثانية: الأخوية مهمة لتقوية الداخل، وبأن الثقة في التوظيف والتعيينات والترقيات الداخلية لابد وأن ترافقها كفاءة، وبأن من لا يفهم القيادة ويسير على رؤيتها فلا يلزمه البقاء معها.



• الرسالة الثالثة: أن تركيا كدولة تملك من الحيل والقوة المخابراتية ما يجعلها تستحوذ على ما تريده من معلومات، وبأنها لا تهتم بالعوامل الدينية والقومية أثناء سعيها للسيطرة على أشخاص أو جماعات أو كيانات.

• الرسالة الرابعة: يؤكد الأتراك في مسلسلهم الأشهر على الأيدلوجية الدينية ورجال الدين ودورهم في تشكيل القيادة الرشيدة ثم تكوينالوعي، وبأنها تمهد الطريق لتحقيق مبادىء الإنضباط السلوكي الجمعي، وطاعة الحاكم أو القائد العام، وبأن من يلتزم بهذه الأيدولوجية لابدوأن تأتي له العداوات.



• الرسالة الخامسة: تتلخص في جملة قصيرة مكررة بالمسلسل"من ليس له أحلام ليس له مستقبل"، فنحن لن نتقدم إلا بمثل هذه الاستراتيجية وهي "السير للأمام ومنافحة الأمم المتقدمة والدول الكبرى" لأننا لسنا أقل منهم " كما يؤكد مرة تلو الأخرى على "القومية التركية"، وعلى الجانب الآخر تخاطب الأوروبيين في عدة مشاهد وملخصها "بأن كونوا معنا مخلصين، نكن معكم أوفياء"!



• الرسالة السادسة: من الرسائل الإيجابية بالمسلسل "إظهار قيمة الإعتماد على النفس في القبيلة والعمل على الإكتفاء الذاتي"، وقد بذل المخرج جهداً كبيراً في إظهار ذلك، فضلاً عن حسن الاختيار والإنتقاء والتوظيف.



• الرسالة السابعة: السماح بمساحات درامية وإظهار دور المكر والحيلة في جوانب السياسة المحلية والإقليمية، وأنه لابد من الثقة بالمسؤولين عند اتخاذ القرارات المصيرية، ولو كان ذلك بالتنازل قليلاً عن بعض المبادىء والتي قد تحقق منافع أكبر وهذه الرسالة بالذات لها مغزى يخص السياسة التركية الداخلية، وبعض القرارات التي تتخذها "إدارة أردوغان" ضد أتباع تيار ديني "فتح الله جولان" كونهم جماعة "غير نظامية وغير معترف بها من الدولة"، فتحرمهم الحكومة من الوظائف وتشرد أسرهم وتسجن أغلب المنتمين لهم وتحاصرهم في كافة المؤسسات الرسمية والخاصةوهذا ينافي مبادىء الرحمة والعفو الواردة في بعض المشاهد.



• الرسالة الثامنة: "مصلحتها العليا" مقدمة على كافة الأمور الأخرى، وبأن الأمن القومي أولوية "فلا تريد جواسيس من الدول المعادية" ولا ترغب كذلك أن تفعل بالمثل وبأنها قادرة على ذلك، وخلال حلقات المسلسل تبدو أنماط مختلفة في التعامل مع العملاء باستراتيجيات متنوعة من بينها"الإستدراج" و "النفس الطويل"، بل وتستخدمهم أحياناً لتحقيق بعض المصالح، وقد تتعامل مع المسؤولين الذين يعملون لصالح الغيرإما من أجل تغيير نفوسهم، أو من أجل سحقهم لاحقاً.



• الرسالة التاسعة: تقول تركيا للغرب عبر "قيامة أرطغرل" بأن للمرأة قيمتها وبأنها ليست مستعبدة منذ البدايات الصعبة لتلك الحضارة، وبأن للمرأة دور رئيسي في بناء تلك الحضارة وقد يصل الأمر بأن تكون "المستشار الأول" وصاحبة الرأي الأعمق والأفضل، في مسلسل لا يخلو من المشاهد الرومانسية الهادئة والموسيقى التصويرية المؤثرة.

