  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر10:48 م
بحث متقدم
صلاح

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

محمد رمضان

بعد اتهامه بفعل فاضح..«المهن الموسيقية» تدافع عن محمد رمضان

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

«بوتفليقة» يتمسك بالسلطة ويعين حكومة جديدة

أرشيفية - تسول

«شحات وعايز جاتوه».. يا تدفع يا تتفضح

الرئيس السيسي

مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل

العاهل المغربي يزور السعودية الأحد

سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

«ايميل» يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود

الرياضة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

23 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة طلائع الجيش

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

#

19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

#

«إيميل» يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة سموحة

حرس الحدود

المصريون

طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، غدًا الإثنين، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كل من: "محمد بسام ومصطفى محمد وعاصم صلاح وأحمد جعفر وعموري وكريم طارق ومحمد رزق وعلي الفيل وأحمد سمير واسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا واسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداي واحمد سامي وعلي الزهدي "

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» مهدد بالقتل حال عودته للأرجنتين
» حملات مرورية تحرر 253 ألف مخالفة
» انفراجة حول نقل مباراة الاتحاد والأهلي إلى «المكس»
» 14 محاكمة.. عروس وعشيقها في قتل الزوج
» مصر المقاصة يتعادل سلبيًا مع الجونة
» مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل
» شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام
» ريهام سعيد تؤيد تعدد زيجات المرأة: أحسن ما تصاحب
» أياكس يشعل الصراع على لقب الدوري الهولندي
» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» الزمالك يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك