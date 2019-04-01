  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:50 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

أديب

"أديب" مناشدًا المصريين: اقتدوا بالسعوديين بهذا الأمر

بوتفليقة

الجزائر.. «بوتفليقة» يستعد لتقديم استقالته

شرين ومحمد رمضان

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

صلاح

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

محمد رمضان

بعد اتهامه بفعل فاضح..«المهن الموسيقية» تدافع عن محمد رمضان

أرشيفية - تسول

«شحات وعايز جاتوه».. يا تدفع يا تتفضح

الرئيس السيسي

مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل

العاهل المغربي يزور السعودية الأحد

سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية

بالفيديو..

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

الصفحة الأخيرة

شرين ومحمد رمضان
شرين ومحمد رمضان

محمود ابوسعد

أخبار متعلقة
#

فيفي عبده تدافع عن "شيرين": لم تقصد الإساءة

#

ماذا قالت «شيرين» عن إحالة بلاغ ضدها للمحكمة؟

#

كم يربح محمد رمضان من أغانيه على "يوتيوب"؟

#

أسرار جديدة عن اغتيال عرفات بـ«معجون الأسنان»

علق الإعلامي سيد علي، على ما يصد من حينا لأخر من الفنانه شيرين، وأخرها ما قالته في حفلة في البحريين عندما قالت" هاتكلم هنا براحتي لأن الى بيتكلم في مصر بيتحبس"، وانتقد "على " أيضا تصريحات وتصرفات الممثل محمد رمضان، وأخرها ظهوره عاريا على خشبة المسرح أثناء حفلته الأولى التي أقامها بالتجمع الخامس.
وألقي "علي " من خلال برنامج "حضرة المواطن "المذاع علي فضائية "الحدث اليوم "، باللوم علي نقابة المهن الموسيقية لأنها سمحت لمحمد رمضان بالظهور عاريا .
وقال "علي "، :" محمد رمضان مفيش عليه لوم ، اللوم علي نقابة المهن الموسيقية عشان سمحتله يظهر عريان ، اللي زي محمد رمضان و شيرين عبدالوهاب متربوش ومتعلموش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف
» بالفيديو: تصريح صادم لـ عمرو أديب عن أداء العمرة
» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية
» "أديب" يفتح النار على سفاح نيوزيلندا لهذا السبب
» سفاح نيوزيلندا يطالب بهذا الأمر داخل محبسه
» "بن سلمان" يدشن مشروعًا عسكريًا جديدًا بالمملكة
» تونس تكشف كواليس مغادرة أمير قطر القمة العربية
» هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية
» فنانة شهيرة بطلة الأفلام الاباحية تتعرض لوعكة صحية
» سيد عبدالحفيظ يقصف جبهة الزمالك بتصريح ناري
» «عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك