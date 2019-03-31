مصرع طيارين اثنين في تحطم مروحية أمريكية

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أعلنت البحرية الأمريكية، الأحد، مصرع طيارين اثنين، في تحطم مروحية تابعة لها بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن بيان للبحرية أن الحادث وقع مساء السبت، مشيرًا أن الطيارين كانا يجريان مهمة تدريب روتينية.
وأوضح المصدر أن سبب تحطم المروحية قيد التحقيق. -

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