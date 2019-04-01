بيان هام لقمة تونس عن القرار الأمريكي

01 أبريل 2019 - 12:00 ص

أصدرت القمة العربية في ختام دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس الأحد 31 آذار – مارس 2019 بيانا خاصا بالقرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل هذا نصه:



"نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس في 31 آذار (مارس) 2019 إذ نؤكد تمسكنا بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية على سيادة على الأراضي العربية كمبدأ أساسي في العمل العربي المشترك، نعرب عن رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الصادر بتاريخ 25 مارس/ آذار 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتباره باطلا شكلا ومضمونا، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وعلى قرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع وعلى رأسها القرارين 242 لعام 1967 و497 لعام 1981، الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري.



كما نؤكد على الدعم العربي الكامل لحق الجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل ولِلُبنانية مزارع شبعة وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، وحق لبنان في استرجاعهما.



نؤكد كذلك على أن القرار الأمريكي يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن في احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس.



ونؤكد على أن هذا الاعتراف لا يغيّر شيئا من الوضعية القانونية للجولان السوري بوصفه أرضا احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أي أثر قانوني ولا ينشئ أية حقوق أو تترتب عنه أي امتيازات أو مزايا.



نشدّد على أن شرعنة الاحتلال من خلال تقنينه هو تدخل مرفوض كليا ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف الأمريكي ومساسا جوهريا بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة ويُقوِّض جهود السلام الشامل في الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.



نعبر عن تقديرنا للمواقف الثابتة التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية عديدة برفض القرار الأمريكي والتأكيد عل تمسكها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الرباعية الدولية، وفي ذات الوقت نحذر من خطورة إقدام أية دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في الإقدام على إجراء مشابه للإجراء الأمريكي.



نكلف وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعمل بكل الوسائل السياسية الدبلوماسية والقانونية للاستمرار لمجابهة الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وبتكثيف الاتصالات الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي بما في ذلك التقدّم عبر الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي - دولة الكويت- بمشروع قرار إلى المجلس وكذلك استصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاعتراف الأمريكي.

