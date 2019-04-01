الجزائر.. «بوتفليقة» يستعد لتقديم استقالته

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أفادت قناة النهار الجزائرية، في خبر عاجل لها منذ قليل  اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102.
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد جدد دعوته، السبت، للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وشهدت المدن الجزائرية مظاهرات حاشده خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بجميع أعضاء النظام الحاكم وعلى رئسهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه وكل اعضاء حكومته والمقربيين منها.

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