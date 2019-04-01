«المالية»: 6.1 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف

01 أبريل 2019 - 12:40 ص

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2019 - 2020 تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 6.163 تريليون جنيه، مقابل 5.256 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018 - 2019.



ذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020، الذي أصدرته وزارة المالية، الأحد، أن الموازنة تستهدف زيادة معدلات النمو لتحقق 6% مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.

