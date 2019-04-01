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«المالية»: 6.1 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف

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تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2019 - 2020 تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 6.163 تريليون جنيه، مقابل 5.256 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018 - 2019.
ذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020، الذي أصدرته وزارة المالية، الأحد، أن الموازنة تستهدف زيادة معدلات النمو لتحقق 6% مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.
أضاف أن الحكومة تستهدف خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل، وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7 أو 8% في المتوسط.

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