» "أديب" يفتح النار على سفاح نيوزيلندا لهذا السبب

01 أبريل 2019 - 12:50 ص

هاجم الإعلامي عمرو أديب، سفاح كريستشيرش في نيوزيلندا، الإرهابي الذي قام بتنفيذ مخطط له داخل مسجدين خلال الفترة الماضية، وقتل 50 مسلم بعد صلاة الجمعة بعد تقدمه بشكوى رسمية من داخل زنزانته عن سوء معاملته فى السجن وحرمانه من حقوقه قائلا: «احمد ربنا انك في بلد مفيهاش إعدام أنت تستاهل أكتر من كده .. أنت معندكشي دم أنت المفروض تعدم 100 مرة».



ووجه أديب خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الأحد، الشكر إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أردرن»، على دعمها الواضح للإسلام والمسلمين بعد حدوث الواقعة داخل بلادها وأعطت مثلا للتسامح في العالم كله .

