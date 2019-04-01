» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية

01 أبريل 2019 - 02:11 ص

ضبت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، سلاح ناري مع ثلاث مقيمات أجنبيات، في حادثة تعد الأولى من نوعها.



وحاولت العمالة المخالفة النسائية التخلص من السلاح الناري من النافذة، لحظة إحساسهن بتواجد الحملة الأمنية.