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لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف

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المصريون ـ متابعات

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عرض برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد، قصة نجاة سيدة تدعى "حمدية أحمد جلال"، وهي من محافظة البحيرة، من حادث قطار مخيف.
وأشارت "أحمد"، في لقاء مع البرنامج، إلى أنها كانت في طريق عودتها من المدرسة مع صديقة لها، وأثناء مرورهما من على شريط السكك الحديدية صدم القطار زميلتها، فحاولت أن تجذبها لتنقذها ولكن القطار سحبها حوالي 150 مترًا، وتعرضت لإصابات بالغة.
وأوضحت أنه بعد مجيء المسعفين، ظنوا أنها توفت، ولكن أحدهم لمح إصبعها يتحرك، فنقولها إلى المستشفى، وفي المستشفى ظنوا أيضا أنها توفيت، وتم وضعها في المغسلة، ولكن إصبع قدمها تحرك أيضًا، فوضعوها على أجهزة تنفس صناعي.


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