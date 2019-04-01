"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

01 أبريل 2019 - 01:20 ص

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلًا رمضان تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق من 15% لـ20%.



وأوضح "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن معرض أهلًا رمضان سينطلق اعتبارًا من 20 أبريل 2019، وسيقام على مساحة 15 ألف متر، وسيتم تنظيم المعارض الرئيسية في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات الجمهورية.

