"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

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قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلًا رمضان تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق من 15% لـ20%.
وأوضح "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن معرض أهلًا رمضان سينطلق اعتبارًا من 20 أبريل 2019، وسيقام على مساحة 15 ألف متر، وسيتم تنظيم المعارض الرئيسية في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن هناك 200 فرع لمعارض أهلًا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك قوافل متنقلة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في الكثير من المحافظات، عددهم أكثر من 300 قافلة وسيحملون شعار معارض أهلًا رمضان.


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