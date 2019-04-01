أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

01 أبريل 2019 - 06:16 ص

علق وزير الخارجية سامح شكري على انسحاب أمير قطر تميم بن حمد المفاجيء من القمة العربية المقامة بتونس .



و رد "شكري" على سؤال للإعلامي "عمرو أديب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" حول رأيه في انسحاب أمير قطر ، فقال شكري: "خروج أي عضو من الأعضاء أمر مرتبط بظروفه .. لم أعلم بخروج أمير قطر إلا بعد انتهاء الجلسة".



وأشار "شكري" إلى أن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على المشاركة في كل الفعاليات العربية؛ لطرح وجهة النظر المصرية وإبرازها، وتبادل الآراء في القضايا كافة، بما يصب في صالح الشعوب.



وأضاف: "حضور القمم العربية يتم بترتيب مسبق ، وأحيانا قد تحدث ظروف تمنع بعض الأعضاء من الحضور لكن الرئيس كان حريصا على حضور قمة تونس وإبراز وجهة نظر مصر في العديد من القضايا".



