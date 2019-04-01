مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

01 أبريل 2019 - 07:17 ص

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب بعد سقوطه من إحدى العمارات بمدينة الخصوص.



وتبين أن "الخيانة الزوجية" وراء الواقعة ، لكن القضية حملت الكثير من الأحداث غير المعتادة .



انتقل رجال المباحث إلى مكان العثور على الجثة وتبين أنها تخص "محمد أ م" - 20 سنة - عاطل ، ومقيم بالقاهرة.



وتبين أن المجني عليه سقط من شقة المدعو "محمد ع م" - 33 سنة - جزار ، وبسؤاله أقر أنه أثناء وجوده في شقته تفاجأ بشخص غريب يتجول فيها ، وأنه حال محاولته القبض عليه قفز من شرفة المنزل ليسقط جثة هامدة.



وبتطوير المناقشة أقر صاحب الشقة أن زوجته ارتبطت بعلاقة غير شرعية بالمجني عليه حال طلاقهما ، وأن المجني عليه قام بتصوير تلك العلاقة ودأب على ابتزاز زوجته بها بعد العودة لعصمته .



وأشار إلى أنه اتفق مع الزوجة على استدراج العشيق إلى الشقة بدعوى استئناف العلاقة ، بشرط أن يحضر معه المقاطع الإباحية التي صورها لها ، مشيرا إلى أن المجني عليه حضر بالفعل إلى الشقة ، لكنه فاجأه بكلبين كان يربيهما داخل المنزل بقصد ترويعه لإجباره على تسليم المقاطع الإباحية ، لكن المجني عليه خاف وقفز من الشرفة ليسقط جثة هامدة .



بمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بأقوال زوجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9842 جنح قسم الخصوص لسنة 2019، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

