» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه

01 أبريل 2019 - 08:20 ص

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل مغني الراب "نيبسي هاسل" عن عمر يناهز 33 سنة.



وأشارت التقارير إلى أنه جرى إصابة مغني الراب الراحل بطلق ناري ظهر أمس الأحد وذلك أثناء تواجده خارج متجر شركة ماراثون للملابس في حي هايب بارك في لوس أنجلوس ، وفقا لما نقله موقع JustJared.



وكانت آخر تدوينة لهاسل عبر حسابه بموقع Twitter قبل ساعات من وفاته، كتب فيها: "حصولك على أعداء أقوياء نعمة".



وكان "هاسل" نجا من حادث إطلاق نار سابق قبل فترة وكان رفقة ابنيه وصديقته ، قبل أن تنجح محاولة الاغتيال الجديدة في حصد هدفها.



