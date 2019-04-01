  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:54 ص
بحث متقدم
أرشيفية

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

صلاح

"ملك مصر قاد ليفربول للفوز" .. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن صلاح

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

كلوب وصلاح

أغرب تعليق من "كلوب" على هدف "صلاح" في توتنهام

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

أديب

"أديب" مناشدًا المصريين: اقتدوا بالسعوديين بهذا الأمر

بوتفليقة

الجزائر.. «بوتفليقة» يستعد لتقديم استقالته

شرين ومحمد رمضان

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

صلاح

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته

الصفحة الأخيرة

العسيلي
العسيلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قرار جديد ضد عامل ذبح زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

#

الأعلى على تويتر.. عودة "آل الشيخ" وفوز الأهلي وتعادل الزمالك

#

داعية سلفي: معتز مطر دخل مستشفى العباسية

#

«الطويل» عن التحقيق مع «السيد البدوي»: أسباب مادية

محمود العسيلي

ألمح المطرب محمود العسيلي إلى الأسباب الحقيقية لانفصاله عن زوجته ، وذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر".

وقال "العسيلي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : عمر ما كان البحث عن السعادة الشخصية نوع من الأنانية .. بالعكس الإنسان لما يكون سعيد بيعرف يخلي كل اللي حوليه مبسوطين .. اوعى تكون الشمعة التي تحترق من اجل الآخرين عشان هتحترق و هتدوب لحد ما هتترمي في اقرب سلة مهملات".

وكان العسيلي أعلن قبل أيام انفصاله عن زوجته بسبب عدم حصوله على السعادة ، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يعيش بشكل روتيني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته
» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه
» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد
» فنانة شهيرة: فكرت في الاعتزال لكن جوزي منعني
» تعليق ناري من ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد
» لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف
» بالفيديو: تصريح صادم لـ عمرو أديب عن أداء العمرة
» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية
» "أديب" يفتح النار على سفاح نيوزيلندا لهذا السبب
» سفاح نيوزيلندا يطالب بهذا الأمر داخل محبسه
» "بن سلمان" يدشن مشروعًا عسكريًا جديدًا بالمملكة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك