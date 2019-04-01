رأسية "صلاح" تمنح ليفربول رقما جديدا في البريميرليج

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ساهم اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في تحقيق رقم قياسي جديد بعد مشاركته في فوز فريقه مساء أمس على توتنهام في معقل ليفربول علي ملعب "آنفيلد" في الجولة 32 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث نجح في الحفاظ علي سجله خال من الهزائم علي ملعبه خلال مشوار البطولة.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 37 مباراة بملعب "آنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى، علماً بأن تشيلسى هو أكثر الفرق نجاحاً فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بملعبه فى تاريخ البطولة.

وحافظ تشيلسى على سجله الخالى من الهزائم بملعب "ستامفورد بريدج" على مدار 86 مباراة بين عامى 2004 و2008.

وكان ليفربول هو المبادر بالتسجيل عن طريق روبرتو فيرمينو، قبل أن ينجح لوكاس مورا فى إدراك التعادل لفريق توتنهام، وساهم صلاح فى هدف ليفربول الثانى، بعدما حول مدافع توتنهام، توبى الديرفيريلد كرة صلاح الرأسية التى تصدى لها الحارس، هدفا فى مرمى "السبيرز".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 79 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى الذى يملك مباراة مؤجلة، أما توتنهام فاحتفظ رغم الخسارة بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.

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