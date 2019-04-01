» ارتفاع فى درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

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ارتفاع درجات الحرارة وسيول وعواصف ترابية غدًا

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: (القاهرة 22/13، الإسكندرية 18 /11، بورسعيد 19 /13، رفح 19/13، كاترين 14/7، شرم الشيخ 24/18، بني سويف 23/13، الأقصر 26/13، الوادي الجديد 27/12)

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