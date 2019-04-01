بريطانية تبحث عن أسباب وفاة والديها فى مصر

01 أبريل 2019 - 11:57 ص

قالت ابنة السائحين البريطانيين، اللذين توفيا، في الغردقة العام الماضي، كيلي أورمير، إنها "لا تزال تبحث عن إجابات بشأن وفاة والديها، جون وسوزان، خلال إقامتهما في أحد الفنادق التابعة لشركة توماس كوك"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت لصحيفة ذا صن: "مصر قد تكون رخيصة ولكن هناك سبب لذلك. لقد عوملت بشكل مروع بعد وفاة أمي وأبي"، وفق زعمها.

وتابعت: "لقد حاولوا إقناعي بأن سبب وفاة أمي كان كسور في القلب وموت والدي "إرادة الآلهة".

وكان قد فقدت "كيلي" والدها جون، 69 سنة، والأم سوزان، 63 عامًا، في غضون ساعات بعد انهيارهما في فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة.

كما فشلت محاولات الإنعاش التي قام بها الأطباء على والدها، ثم لحقته والدتها بعده بساعات.

وكشف تحقيق أجراه توماس كوك عن أن "سبب الوفاة بكتيريا إيكولاي المنتشرة في الفندق، بينما قالت كيلي إنها تعتقد أن والديها تسمما بشيء ما.

من جانبه، قال متحدث باسم توماس كوك إن "الشركة قد زودت الطبيب الشرعي بكل المعلومات التي تمكنت من جمعها من الفندق والسلطات المحلية"، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وأضاف أن "الشركة أوقفت بيع الفندق لأي من عملائها، من المملكة المتحدة وبقية أوروبا، إلى أجل غير مسمى".