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رئيس السودان: جهات حاولت استغلال التظاهرات لخدمة أهدافها

عرب وعالم

البشير
البشير

وكالات- الدويني فولي

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قال عمر البشير، الرئيس السوداني، إن تظاهرات المواطنين تحمل مطالب مشروعة، لكن بعضها أحدثت خللاً في النظام العام، وبعض الجهات حاولت استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية، مضيفًا أن السودان تشهد مرحلة جديدة في المسار السياسي التزمنا فيه بأن نكون على مسافة واحدة من الجميع. 

وأضاف البشير، خلال كلمته أمام البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، أن وثيقة الحوار الوطني مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة، وأننا نجدد الدعوة لكل القوى السياسية والاجتماعية للانضمام للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الحكومة توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة للشباب وتوفير الوحدات السكنية لهم.


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