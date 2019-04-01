» "الهجرة" تكشف عن موعد افتتاح مؤسسة "مصر تستطيع"

01 أبريل 2019 - 12:13 م

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسًا شرفيًا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع" والدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع"، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لإطلاق "مؤسسة مصر تستطيع"، الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، كأحد نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع".

وقالت وزيرة الهجرة خلال اجتماع مع مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، بحضور الدكتور المهندس هاني عازر، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤسسة رسمي، إن هدف المؤسسة هو أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وإنشاء كيان مصري داخلي لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، فضلا عن التواصل بين العلماء والخبراء المصريين بينهم وبعض بالخارج لتعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

وتابعت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس مؤسسة "مصر تستطيع" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشكيل مجلس أمنائها من الداخل ومجلس الخبراء من أبنائنا بالخارج وممثلي الوزارات المعنية.