"عكاشة": المتطرفون يقتلون بحثًًا عن النساء فى الآخرة

01 أبريل 2019 - 12:47 م

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الجماعات المتطرفة يسيطر عليها التفكير الخرافى والثقافة عدو لهم، قائلاً: "معندهمش فى الدنيا غير أنهم يموتوا عشان الستات فى الآخرة ".

وأضاف أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والابتكار والصناعة"، أن الإرهابى شخص ساخط وعنده نفور ويتم تجنيده من خلال الإنترنت وعلى شبابنا أن يواجه الأفكار المتطرفة على الإنترنت، قائلا: "الإرهابى مش مجنون ويعانى الضلال".

ويشهد فعاليات المؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والمهندس هانى عازر العالم المصرى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقا، والدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلى بجامعة المنصورة ووزراء سابقين وقيادات جامعة عين شمس.

ويأتى المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود.