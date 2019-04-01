"الكفراوى" ينفى خبر وفاته: "أنا بخير"

01 أبريل 2019 - 12:57 م

نفى المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الشائعات التي تداولت خلال الساعات الأخيرة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن وفاته، متعجبًا من تكرار هذه الشائعات.

وقال "الكفراوي" في تصريحات لجريدة "الوطن": "أنا بخير ونحمد الله، ربنا يدينا الصحة ويبارك في أعمارنا جميعًا".

وعمل "الكفراوي" وزيرًا للإسكان لمدة 16 عامًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعين محافظًا لدمياط في نوفمبر عام 1976، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ويصفه البعض بلقب "أبو المدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها: 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة.