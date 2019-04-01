"بابا الفاتيكان" يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"ترامب"

01 أبريل 2019 - 01:13 م

وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تحذيرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من الزعماء السياسيين الذين يرغبون في بناء جدران لإبعاد المهاجرين عن بلدانهم.

وقال فرانسيس فى تصريحات صحفية لـ هافينجتون بوست الأمريكية على متن الطائرة البابوية ردًا على سؤال حول تهديد ترامب لإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك: "لقد أدركت أنه مع هذه المشكلة، الهجرة، فإن الحكومة يجب أن تحلها بشكل مختلف، إنسانيًا، وليس بأسلاك شائكة".

وأثنى بابا الفاتيكان على المغرب والعاهل محمد السادس، للترحيب بالمهاجرين وحمايتهم، وحذر من عدم جدوى الجدران الحدودية وغيرها من الحواجز في إبعاد أولئك الذين يسعون إلى حياة أفضل .

وكان البابا فرانسيس منذ فترة طويلة ناقدًا صريحًا لسياسات ترامب بشأن الهجرة حيث يسعى لمنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة على الحدود الجنوبية .