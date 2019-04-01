الجزائر ترحّل صحفيًا بـ«رويترز»

وصل مراسل وكالة رويترز طارق عمارة، الذي رحلته السلطات الجزائرية، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بعد إيقافه السبت أثناء تغطيته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظام الحكم.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم، عن عمارة، إنه في وضع صحي جيد لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن احتجازه في الجزائر. وذكرت "رويترز" في بيان أمس، أن عمارة احتجز في الجزائر بعد أن نفى مصدر رسمي تقريرًا للوكالة قال إن نحو مليون شخص شاركوا في احتجاج ضخم مناهض للحكومة في يوم الجمعة الماضي طالب فيه الجزائريون بتنحي بوتفليقة والدائرة المقربة منه.



