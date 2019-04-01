"الأوقاف" تعلن نتيجة الحج العلنية

متابعات حنان حمدتو
وزعت وزارة الأوقاف نتيجة قرعة الحج العلنية للعام الحالي للحج على نفقة الوزارة من باب البر وشروط الواقفين، وذلك على جميع قطاعات الوزارة داخل المحافظات . :
جمال محمد محمود رسلان – مديرية أوقاف الفيوم .والفائزون هم وفقا لبيان الوزارة :
جمعة على محمد سليم – مديرية أوقاف البحر الأحمر .
ناصف حسين محمود عبد الرحمن – الإدارة العامة للموارد البشرية – ديوان عام الوزارة .
محسن أحمد مصطفى – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
حياة عطية السيد حسن – الإدارة العامة للميزانية – ديوان عام الوزارة .
صبحي طلبة السيد فرج – مديرية أوقاف القليوبية .
إيمان يوسف أحمد – الإدارة العامة للقروض والمؤسسات – الديوان العام .
صلاح عبد الفضيل - مديرية أوقاف الإسكندرية .
سلوى حسن عرابي – الإدارة العامة للشئون المالية – ديوان عام الوزارة .
حسين أحمد محمد سليمان – مديرية أوقاف قنا .
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