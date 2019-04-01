"الأوقاف" تعلن نتيجة الحج العلنية

01 أبريل 2019 - 01:32 م

وزعت وزارة الأوقاف نتيجة قرعة الحج العلنية للعام الحالي للحج على نفقة الوزارة من باب البر وشروط الواقفين، وذلك على جميع قطاعات الوزارة داخل المحافظات . :

جمال محمد محمود رسلان – مديرية أوقاف الفيوم .والفائزون هم وفقا لبيان الوزارة :

جمعة على محمد سليم – مديرية أوقاف البحر الأحمر .

ناصف حسين محمود عبد الرحمن – الإدارة العامة للموارد البشرية – ديوان عام الوزارة .

محسن أحمد مصطفى – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

حياة عطية السيد حسن – الإدارة العامة للميزانية – ديوان عام الوزارة .

صبحي طلبة السيد فرج – مديرية أوقاف القليوبية .

إيمان يوسف أحمد – الإدارة العامة للقروض والمؤسسات – الديوان العام .

صلاح عبد الفضيل - مديرية أوقاف الإسكندرية .

سلوى حسن عرابي – الإدارة العامة للشئون المالية – ديوان عام الوزارة .

حسين أحمد محمد سليمان – مديرية أوقاف قنا .