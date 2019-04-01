"التعليم" عن فيديو عرض الأزياء داخل مدرسة: "عادي جدا"

01 أبريل 2019 - 01:41 م

رد صادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، على فيديو عرض الأزياء المثير للجدل بإحدى المداس، قائلاً: "هناك أيدي عاملة داخل المدارس وعدد كبير من التخصصات منها تخصص الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن هذا التخصص يشمل التصميم والتنفيذ لكل الموديلات والملابس المختلفة وعرض الأزياء كان ضمن حفل ختام للأنشطة التربوية وهو يقام في أغلب المدارس الفنية.

وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الإثنين، أن هذا الحفل هام جدا للطلبة لإخراج شغلهم في صورته النهائية ليبرزوه أمام المجتمع ويحدث تفهم لدور التعليم الفني في مصر.

وأشار مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، إلى أن تلك المدرسة أرادت أن تجذب انتباه المشاهدين فنشرت الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتوضيح مجهود الطالبات حيث إن فستان العروسة وبدلة العريس الظاهرين بالفيديو تم تصميمهم بالكامل داخل المدرسة ولكن تم نشر الفيديو من قبل صفحات أخرى بمفاهيم خاطئة، معقبا: "الأمر عادي جدًا".