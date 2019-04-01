» "العميد" يعلن قائمة سموحة استعدادًا للزمالك

محمد عبد الحارس
أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين على استاد بتروسبورت.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل وأحمد الشيخ
خط الدفاع: السيد فريد و محمود منصور و كريم يحيى وأحمد صبحي
خط الوسط: إسلام صالح وأحمد حمص و محمود سامي وإيدي إيمومو ومحمود سيد وأحمد مصطفى وعمرو بركات وشيخ بامبا وأوميد اوكري و شريف رضا و محمد متولي كناريا.
خط الهجوم: محمد حمدي زكي وديريك نسيبامبي وعمر حبشي
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