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"التنظيم والإدارة" تجيب:

هل الحكومة تجبر الموظفين على المعاش المبكر؟

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عمرو محمد_متابعات

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيدًا للنفقات،  تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة على الإطلاق  لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحًا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.

 وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختياريًا للموظف، مع حصوله على كل الامتيازات المقررة.

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