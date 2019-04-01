سبب صادم وراء خطف طفل وربطه على قضبان السكك الحديدية

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طفل

الحياة

ريهام سعيد

التوكتوك

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، قصة اختطاف طفل وربطه على قضبان السكك الحديدية، في دمنهور، بسبب الـ"توك توك".

وقال الطفل جمال عبد اللطيف محمد، خلال ظهوره ببرنامج "صبايا"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة الحياة الفضائية، إنه يبلغ من العمر 15 عامًا، ويعمل على الـ"توك توك"، منذ عام، لمساعدة والده المريض.

وأضاف الطفل أن المتهمين استقلوا معه الـ"توك توك"، ثم هددوه بسلاح أبيض، وأحدهم قام بقيادة الـ"توك توك"، ثم ربطوه من يديه وقدميه على شريط القطار، بقفازات بلاستيك.

وأشار إلى أن المتهمين ربطوه على قضيب آخر غير الذي مر عليه القطار في هذا اليوم، وظل يكافح حتى تخلص من أحد القفازات في يديه، وهرب.

وشدد على أنه لا يعمل حاليًا على "توك توك"، قائلاً: "لا مش هاركب توك توك تاني".


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