» "مالوش لازمة".. تشعل النار فى استوديو أديب

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عمرو أديب
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اندلعت مشادة كلامية حادة بين محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، وأحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل (2530)، بسبب مجلس الشيوخ.

وقال أبو حامد، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الشورى أو "مجلس الشيوخ"، في أي دولة يمثل العقل الجمعي للسلطة التشريعية، ويجب أن يضم العديد من الخبرات، التي تقوم بسن القوانين، ولكن الموجود في أذهان المواطنين المصريين عن مجلس الشورى مرتبط بحقبة زمنية سابقة، كان المجلس فيه صوريا، ولذلك لجنة وضع الدستور قررت الاستغناء عنه.

وأضاف أبو حامد"، أن تجربة مجلس النواب، أثبتت أن المجلس في حاجة إلى هذه الخبرات، وضرورة وضع صلاحيات له تبرر وجوده.

 وردًا على ما يثار حول التكلفة المالية لإنشاء مجلس الشيوخ، قال "أبو حامد"، إن هذا لن يحدث، لأن مجلس النواب الحالي يتقرب من الـ600 نائبًا، وحينها سيكون مجلس النواب 425 نائبًا، و250 في مجلس الشيوخ، مشددًا على أنه لن يكون هناك تكلفة جديدة.

من جانبه، أكد أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل (2530)، أنه تم إلغاء مجلس الشورى بعد 25 يناير، وكانت هناك تجربة مريرة في المرتبات والتعيينات، وبدون أي اختصاصات تشريعية، والعجيب في التعديلات الجديدة أنه لم يضاف له أي اختصاصات تشريعية.

ولفت إلى أن رأيه سيكون استشاريا لمجلس النواب ورئيس الجمهورية، وهذا يؤكد عدم جدواه، معقبا "مالوش لازمة، ومجلس عديم الفائدة"، مؤكدًا أن الأمانة الفنية والأمانة العامة بمجلس النواب يقومون بدور الخبراء الحقيقيين للمجلس.

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