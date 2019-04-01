» ضبط 7 أطنان جمبرى فاسد فى القليوبية

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية مكبرة على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمدينة العبور بالقليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من أسماك الجمبرى مجهولة المصدر، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 طن من الجمبرى الفاسد، ومنتهى الصلاحية، فى إحدى الثلاجات التى يمتلكها "ع.ا.أ.ع"، كما تم ضبط 5 أطنان من الجمبرى، مجهولة المصدر، والتى يتم بيعها للجمهور دون وجود بيانات عليها، داخل إحدى الثلاجات التى يمتلكها "س.ج.ا. م"، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمضبوطات، كما تم سحب عينات من الأسماك المضبوطة والتحفظ عليها والمتهمين لعرضهم على النيابة العامة.


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