"ساويرس" يكشف سبب انهيار سوق العقارات

01 أبريل 2019 - 02:34 م

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، أن أزمة السوق العقارية في مصر ترجع في المقام الأول لنقص التمويل، بالتزامن مع طلب كبير ومتزايد، في ظل الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن تلك الأزمة أظهرتها دراسة قامت بها شركة أوروبية استعان بها للتعرف على احتياجات السوق .

وأضاف «ساويرس»، خلال حوارة الصحفي مع جريدة "حابي" الاقتصادية: "المقابلة الصحفية التي أجرتها معه كل من ياسمين منير ورضوى إبراهيم الشريكتين المؤسستين ومديرتي التحرير لجريدة حابي، خلال فعاليات الدورة الثانية بمؤتمر حابي، والتي تعقد بعنوان «النمو المؤثر»، اليوم، الاثنين، أن الطلب على العقارات في مصر يمثل 10 أضعاف المعروض، ما يعني أن هناك حاجة مُلحة للمزيد من الوحدات والمشروعات.

وقال «ساويرس» إنه «طالب محافظ البنك المركزي في زيارة له بالتوسع في تخصيص بنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أنه عرض على طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تجربة المجموعة في أوروبا، حيث حصلت على رخصة لتأسيس بنك متخصص في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكشف «ساويرس» عن وجود مفاوضات مع مجموعة بنوك في إفريقيا للدخول للاستثمار في القطاع المالي بإفريقيا.

وقال «ساويرس» إنه «لديه نية للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة أن هناك العديد من المشروعات السياحية بالساحل الشمالي، تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالي 2 مليار دولار، وتدور طبيعة هذه المشاريع حول إقامة مشروعات سياحية متميزة، ولكن للأسف كل الموافقات متأخرة«.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع تطوير الصوت والضوء، علق «ساويرس» بأن «هذا المشروع عبارة عن شراكة مع شريك، وكان الهدف منه تطوير المنطقة بالكامل، ولكن في النهاية اتضح أنه غير جاد في الشراكة».