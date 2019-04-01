المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بقتل فرد أمن

01 أبريل 2019 - 03:08 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بقتل فرد الأمن المكلف بحراسة كوبرى محور روض الفرج، بشارع كورنيش النيل.

كانت مباحث القاهرة نجحت فى كشف غموض قتل مجهولين، فرد أمن في شركة إنشاءات وسرقة سقالات حديدية بدائرة قسم شرطة الساحل وتم ضبط المتهمين وجار عرضهم على النيابة العامة تبلغ لقسم شرطة الساحل من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، ومتوفى بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج تحت الإنشاء بشارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "محمد. ع. إ" مشرف أمن بالشركة، ومقيم بالشرقية، والذى قرر بأنه حال تواجده وزميله "إبراهيم. ع. ع" (48 سنة فرد أمن إدارى بذات الموقع)، ومقيم بالقليوبية توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى بمحل عملهما بموقع الشركة، شاهدا سيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص، وسرقتهم بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، فقاما بإعتراضهم بإلقاء بعض الحجارة على السيارة، ما أدى إلى تهشم زجاجها الأمامي فأطلق أحدهم عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاههما، نتج عن ذلك إصابة الثانى المنوه عنها، والتى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار بالسيارة.

على الفور، شكلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "إبراهيم أ. م" (28 سنة سبق اتهامه في 5 قضايا)، ومطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي سلاح أبيض وسرقة، "عبدالرحمن" (21 سنة مقيم بذات العنوان شقيق الأول)، "أيمن م. ح" (25 سنة)، "محمد أ. ا" (37 سنة سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات)، "محمد ع. م" (28 سنة سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص)، "عبداللطيف إ. ع" (31 سنة سبق اتهامه في قضيتين آخرهما خطف - هارب). وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، عدا المتهم السادس جارى ضبطه وبحوزة الأول سيارة ميكروباص - بدون لوحات معدنية ملك والد خطيبته، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأقر الأول باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة.

وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية سقالات من الموقع فوجئوا بقيام المجني عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثاً إصابة المجني عليه، والتي أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وأضاف بقيامه بإصلاح زجاج السيارة المهشم، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

وتم بإرشادهم ضبط القطع الحديدية المستولى عليها لدى عميلهم صابر خ. ش 63 سنة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والذى أقر بشرائها وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم، و8 طلقات لذات العيار والمستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.