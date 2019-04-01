  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:57 م
بحث متقدم
البنك المركزى

المركزى: ارتفاع الصادرات المصرية لـ14.3 مليار دولار

تسمم

تسمم 20 تلميذًا تناولوا"لوليتا" في بني سويف

الإعلامي سيد علي

سيد على لـ"رمضان وشيرين": "متربوش ومتعلموش"

صورة من الفيديو

سبب صادم وراء خطف طفل وربطه على قضبان السكك الحديدية

عكاشة

"عكاشة": المتطرفون يقتلون بحثًًا عن النساء فى الآخرة

بثينة كامل

بثينة كامل: الرجال دمروا الكوكب

لاسارتي

الأهلى يختتم استعداداته لـ "زعيم الثغر"

غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سعيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

خلال 6 أشهر

المركزى: ارتفاع الصادرات المصرية لـ14.3 مليار دولار

مال وأعمال

البنك المركزى
البنك المركزى

متابعات

أخبار متعلقة
#

استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار

#

استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار

#

مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

#

بالإنفوجراف.. "الوزراء " ينشر حصاد القطاع المصرفى لـ5 سنوات

قناة السويس

البنك المركزي

الصادرات المصرية

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن الصادرات المصرية إلى دول العالم ارتفعت إلى 14.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، أى مدة 6 أشهر، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى، بارتفاع قدره نحو 2.1 مليار دولار.

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المركزى: ارتفاع الصادرات المصرية لـ14.3 مليار دولار
» تسمم 20 تلميذًا تناولوا"لوليتا" في بني سويف
» عامل يذبح زوجته ويسلم نفسه للأمن في الغربية
» "الأوقاف" تعلن نتيجة الحج العلنية
» "الكفراوى" ينفى خبر وفاته: "أنا بخير"
» "مالوش لازمة".. تشعل النار فى استوديو أديب
» ضبط 7 أطنان جمبرى فاسد فى القليوبية
» "العميد" يعلن قائمة سموحة استعدادًا للزمالك
» "الهجرة" تكشف عن موعد افتتاح مؤسسة "مصر تستطيع"
» مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في كشمير
» "علام" يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك